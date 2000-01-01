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Эйфелева башня `агитирует` не голосовать за Ле Пен | Фото: @ionpapy/Twitter05.05 12:43   MIGnews.com

Эйфелева башня "агитирует" не голосовать за Ле Пен

Днем 5 мая на символе Франции – Эйфелевой башне – был размещен крупный баннер с лозунгом республики "Свобода, равенство, братство". Как оказалось, таким образом "гринписовцы" решили призвать французов голосовать на выборах за центриста Эммануэля Макрона.

Отмечается, что в несанкционированной акции приняли шесть активистов французского отделения Greenpeace – по внешней стороне башни они взобрались на уровень первого яруса (56 метров), на котором развесили желтый плакат со словами, написанными черной краской. В углу они "прикрепили" хештэг #resist" - "сопротивляйтесь" и название организации.




Своей целью глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюйяр хотел предостеречь относительно программы Марин Ле Пен и того, какие риски она представляет для общественных организаций.

"Мы должны защищать ценности, которым угрожает "Национальный фронт". Greenpeace встревожен поднявшейся волной национализма в Турции, Венгрии, где возникли угрозы для свободы собраний, и наша задача - противостоять этому", - говорит он.
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