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скриншот с видео YouTube 05.05 13:15   MIGnews.com

Россия может доказать, что химатака на Хан-Шейхун провокация

У России есть неопровержимые доказательства, что события в Хан-Шейхуне являются провокацией, заявил спецпосланник президента, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев, передает РИА Новости.

"Это чистой воды провокация со стороны лиц и структур, которые не заинтересованы в достижении мира на сирийской земле. Но, к сожалению, все наши объяснения, доводы, попытки доказать натыкаются на полное непонимание со стороны Запада", — сказал Лаврентьев журналистам.

При этом он добавил, что российская сторона продолжит убеждать западные страны изменить свою позицию по отношению к правительству Сирии.

4 апреля сирийская оппозиция заявила о 80 погибших и 200 раненых в результате атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Запад тут же обвинил в химатаке правительственные войска. Дамаск в свою очередь отверг эти обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей.

Сирийские власти заявляют, что никогда не применяли химоружие ни против мирных граждан, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Москва призывает воздержаться от безосновательных обвинений в адрес Дамаска и настаивает на тщательном расследовании инцидента в Идлибе.
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