05.04 09:13 MIGnews.com
Остров Шикотане стал яблоком раздора для Японии, РФ и США
Официальный Токио направил ноту протеста России, и США из-за совместных намерений желания возвести дизэлектростанции на острове.
Председатель японского внешнеполитического ведомства Таро Коно заявил
, что это противоречит позиции Японии, а факт того, что третьи страны вовлекаются в экономактивность на четырех островах, вызывает сожаление.
Еще в марте губернатор Сахалинской обл. Олег Кожемяко сообщил, что на Шикотане появятся две дизэлектростанции для рыбокомбинатов.
В декабре 2016 года президент России и премьер Японии Синдзо Абэ подписала документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.
Ранее Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны чреват "вскрытием ящика Пандоры" - японский вопрос возник как результат войны и закреплен в международных документах.
Как известно, в 2004 году РФ передала Китаю остров Тарабаров, эта территория отошла КНР в результате переговоров, которые длились "в течение 40 лет", и этот вопрос не связан с итогами войны.
"Часть территории окончательно закреплена за Россией, часть территории окончательно закреплена за Китайской Народной Республикой", - сказал глава государства.
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