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Названы причины, почему Австрия не выдворила дипломатов РФ 05.04 08:35   MIGnews.com

Названы причины, почему Австрия не выдворила дипломатов РФ

Австрийская власть не стала выслать российских дипломатов из страны, по причине традиционно хороших отношений с Российской Федерацией, об этом рассказал канцлер Себастьян Курц.

Австрийский канцлер считает, что вопрос выдворения не стоит ставить на общеевропейскую линию, ведь примерно треть европейских стран отказались от такого шага, и Австрия не исключение, ведь власть является сторонником нейтралитета.

Себастьян Курц отметил, что Австрия продолжает традиционно выстраивать отношения с российской стороной при одновременном укреплении позиции на западе", пишет Puls 4.

"Прибалтийские страны или Польша, имеют исторически другие отношения с РФ. В обоих случаях нужно находить понимание", – резюмировал канцлер Курц.
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