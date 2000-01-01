Названы причины, почему Австрия не выдворила дипломатов РФ

Австрийский канцлер считает, что вопрос выдворения не стоит ставить на общеевропейскую линию, ведь примерно треть европейских стран отказались от такого шага, и Австрия не исключение, ведь власть является сторонником нейтралитета.
Себастьян Курц отметил, что Австрия продолжает традиционно выстраивать отношения с российской стороной при одновременном укреплении позиции на западе", пишет Puls 4.
"Прибалтийские страны или Польша, имеют исторически другие отношения с РФ. В обоих случаях нужно находить понимание", – резюмировал канцлер Курц.