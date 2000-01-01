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6 членов ОЗХО готовы были допустить РФ к расследованию 05.04 07:37   MIGnews.com

6 членов ОЗХО готовы были допустить РФ к расследованию

В среду, 4 апреля, Исполнительный совет Организации ОЗХО не одобрил предложение РФ по совместному расследованию отравления семьи Скрипалей.

Всего шесть из 41 члена ОЗХО поддержали инициативу РФ (Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран); 15 стран ОЗХО - Британию, и 17 не голосовали.

Из комментария Организации следует, что работа ведется независимо, а расследование британских властей не берется во внимание.

Результаты анализа образцов будут получены в начале следующей недели, также британская сторона получит доклад, доступ других государств к тексту зависит от согласия Соединенного Королевства.

Председатель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что отказ техсекретариата ОЗХО делиться результатами подрывает целостность организации.
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