05.04 07:37 MIGnews.com
6 членов ОЗХО готовы были допустить РФ к расследованию
В среду, 4 апреля, Исполнительный совет Организации ОЗХО не одобрил предложение РФ
по совместному расследованию отравления семьи Скрипалей.
Всего шесть из 41 члена ОЗХО поддержали инициативу РФ (Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран); 15 стран ОЗХО - Британию, и 17 не голосовали.
Из комментария Организации следует, что работа ведется независимо, а расследование британских властей не берется во внимание.
Результаты анализа образцов будут получены в начале следующей недели, также британская сторона получит доклад, доступ других государств к тексту зависит от согласия Соединенного Королевства.
Председатель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко заявил, что отказ техсекретариата ОЗХО делиться результатами
подрывает целостность организации.
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