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Будущий король Саудии сказал, когда наступит мир Израилем | Фото: James N. Mattis/Flickr06.04 07:11   MIGnews.com

Будущий король Саудии сказал, когда наступит мир с Израилем

Наследник короля Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд открыто признал палестино-израильский конфликт единственной преградой на пути к официальному примирению с Израилем.

"У нас общий враг, и, похоже, у нас имеется много потенциальных областей для экономического сотрудничества", - заявил кронпринц Саудовской Аравии в интервью американскому таблоиду Time об Иране.

В то же время, он в очередной раз напомнил, что Эр-Рияд не сможет сблизиться с Иерусалимом до тех пор, пока не израильтяне не помирятся с палестинцами.

"У нас не может быть отношений с Израилем до решения мирного вопроса с палестинцами, потому что оба эти народа имеют право жизнь и сосуществование. Безусловно, на следующий день после того, как это случится, у нас будут хорошие отношения с Израилем. От этого все только выиграют", - заверил будущий саудовский король.

Напомним, что на сегодняшний день у Израиля нет официальных отношений с Саудовской Аравией, однако, по слухам, страны установили связь по скрытым дипломатическим каналам.
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