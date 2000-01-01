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Экс-премьер Катара признал право Израиля на существование | Фото: Википедия05.04 21:10   MIGnews.com

Экс-премьер Катара признал право Израиля на существование

Несмотря на катастрофический разлад в отношениях с официальным Эр-Риядом, бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани фактически повторил слова кронпринца Саудовской Аравией Мохаммеда ибн Салмана о праве израильтян жить на своей собственной земле.

"Израильтяне имеют право жить на своей земле в мире и безопасности. Это мое убеждение. Так я считал долгие годы. Так я и продолжаю считать. Следует помнить, что у палестинцев есть аналогичное право", - написал он 4 апреля в своем микроблогов среди прочих "твитов" на ближневосточную тематику.



Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что Катар стал посмешищем и "тратит наши деньги на непродуманные соглашения и оплачивает лобби в пользу влиятельных стран", а также призвал лидеров эмирата активизировать и восстановить связи с регионом.

"То, в чем мы сейчас нуждаемся в нашем Персидском заливе – это в советах и попытках возобновить разорванные связи между нашими народами. Мы нуждаемся в том, кто уведет нас от тех поражений и стыда, который испытывает наш народ. Мы не заинтересованы в том, чтобы говорить вещи лишь для того, чтобы произвести впечатление на других", - пишет шейх Хамад.

Экс-премьер эмирата считает, что Катар оказался в блокаде из-за "отсутствия стратегии и явной веры в урегулирование наших споров ради будущих поколений".
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