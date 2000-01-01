Экс-премьер Катара признал право Израиля на существование

"Израильтяне имеют право жить на своей земле в мире и безопасности. Это мое убеждение. Так я считал долгие годы. Так я и продолжаю считать. Следует помнить, что у палестинцев есть аналогичное право", - написал он 4 апреля в своем микроблогов среди прочих "твитов" на ближневосточную тематику.
٤- أصبحنا أضحوكة نُبتز وتهدر أموالنا بين صفقات غير مدروسة أو الدفع للوبيات في الدول صاحبة القرار حتى عندما نذكر أن للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في ارضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات طويلة ومازلت. نستحي أن نذكر أن للفلسطينيين الحق نفسه أيضاً.
Кроме того, он выразил сожаление в связи с тем, что Катар стал посмешищем и "тратит наши деньги на непродуманные соглашения и оплачивает лобби в пользу влиятельных стран", а также призвал лидеров эмирата активизировать и восстановить связи с регионом.
"То, в чем мы сейчас нуждаемся в нашем Персидском заливе – это в советах и попытках возобновить разорванные связи между нашими народами. Мы нуждаемся в том, кто уведет нас от тех поражений и стыда, который испытывает наш народ. Мы не заинтересованы в том, чтобы говорить вещи лишь для того, чтобы произвести впечатление на других", - пишет шейх Хамад.
Экс-премьер эмирата считает, что Катар оказался в блокаде из-за "отсутствия стратегии и явной веры в урегулирование наших споров ради будущих поколений".