05.04 20:33 MIGnews.com

Польский журналист: Еврейский конгресс – банда вымогателей

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Пожилая парижская еврейка Мирей Кнолл была убита из-за "еврейской банды международных шантажистов" из Всемирного еврейского конгресса, так как, "вымогая" деньги на содержание переживших Холокост, ВЕК оставляет обычных евреев жить в нищете, считает польский журналист Рафаль Земкевич."Она не увидела и ломаного гроша из тех сотен миллионов долларов, вымогаемых еврейской международной бандой шантажистов, так называемым Всемирным еврейским конгрессом, под видом "компенсаций жертвам Холокоста" ", - пишет он на своей странице в Facebook.По его слова, ВЕК "разграбил швейцарские банки, железнодорожную компанию Франции и такие компании, как IBM", а теперь хочет заполучить "миллионы за реприватизацию польской собственности и, вероятно, стоит за кампанией клеветы против Польши".На фоне сегодняшнего сообщения многие его коллеги обрушились на него с критикой. А заместитель главреда издания Do Rzeczy, в котором работал Земкевич, Анджей Хорубала даже заявил об увольнении, поскольку руководство газеты не опубликовало его заметку по данному вопросу.