Неожиданный поворот: взрыв пожертвований для левацкой НГО

Атака премьер-министра Биньямина Нетаниягу на левую НГО The New Israel Fund произвела эффект бумеранга – организация заявляет о росте частных пожертвований.Как сообщил генеральный директор NIF Микки Гицин, после того, как глава правительства поручил Кнессету создать парламентскую следственную комиссию в отношении деятельности его организации, около 2 000 израильтян перевели на счет НГО порядка 300 тысяч шекелей.Он называет это беспрецедентным явлением, поскольку 95% доноров жертвовали деньги New Israel Fund впервые. Гицин приписывает эту заслугу Нетаниягу, называя его "чемпионом мира по сбору средств", и обещает потратить эти деньги на борьбу с депортацией африканских нелегалов, укрепление южного Тель-Авива и формирование в Израиле гражданского общества."Я тронут мощной поддержкой израильской общественности и благодарен всем за веру в NIF. Новые доноры присоединились для помощи израильской демократии в знак протеста против волны подстрекательств, которую возглавил Нетаниягу", - говорит он.У премьер-министра отказались как-либо комментировать эту информацию.