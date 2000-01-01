Цукерберг просит Латвию не блокировать Facebook

Перед предстоящими выборами в парламент Латвии, рассматривается решения о блокировке соцсети до конца выборов. Представители Facebook намерены отправить в страну переговорщиков, чтоб уговорить не делать этого. Об этом сообщили на "Политика сегодня".
Как сообщил ведомству начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии Екаб Страуме, соцсеть не будет заблокирована только в том случае, если сможет представить списки заказчиков политической рекламы и спонсоров до 9 мая.
В комментарии агентства, депутат парламента Латвии Янис Урбанович отметил, что если все-таки дело дойдет до блокировки Facebook, то "и Вконтакте, Одноклассники, Телеграм не будут обделены вниманием".
Напомним, после президентских выборов в США в 2016 году, разразился международный скандал с участием Facebook. Россию заподозрили во вмешательстве в выборы через рекламу в соцсети, сейчас в США ведется расследование касательно этого дела.
Также в марте этого года СМИ обнаружили массовую утечку персональных данных через Facebook, после чего компания потеряла почти 60 миллиардов долларов за неделю, и Марк Цукерберг был вынужден публично признать утечку и извиниться перед пользователями.