Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из Facebook: Mark Zuckerberg 05.04 16:35   MIGnews.com

Цукерберг просит Латвию не блокировать Facebook

Перед предстоящими выборами в парламент Латвии, рассматривается решения о блокировке соцсети до конца выборов. Представители Facebook намерены отправить в страну переговорщиков, чтоб уговорить не делать этого. Об этом сообщили на "Политика сегодня".

Как сообщил ведомству начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии Екаб Страуме, соцсеть не будет заблокирована только в том случае, если сможет представить списки заказчиков политической рекламы и спонсоров до 9 мая.

В комментарии агентства, депутат парламента Латвии Янис Урбанович отметил, что если все-таки дело дойдет до блокировки Facebook, то "и Вконтакте, Одноклассники, Телеграм не будут обделены вниманием".

Напомним, после президентских выборов в США в 2016 году, разразился международный скандал с участием Facebook. Россию заподозрили во вмешательстве в выборы через рекламу в соцсети, сейчас в США ведется расследование касательно этого дела.

Также в марте этого года СМИ обнаружили массовую утечку персональных данных через Facebook, после чего компания потеряла почти 60 миллиардов долларов за неделю, и Марк Цукерберг был вынужден публично признать утечку и извиниться перед пользователями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:39
Израиль настаивает: Уганда примет африканских нелегалов
15:40
Нескончаемая сага
15:25
Смотреть телевизор все дешевле
15:10
Прокуратура задержала Ахмета "куратора" убийцы Карлова
14:59
ХАМАС намерен сжечь одновременно 10 тысяч покрышек
14:40
Турция: разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран
14:10
В Сирии продолжают работать центры, производящие химоружие
13:25
Сквернялис хочет видеть доказательства по делу Скрипаля
12:58
В Грузии обвалилась шахта, есть жертвы
12:52
Лидер Гондураса зажжет факел в День независимости Израиля
12:19
ХАМАС выплатит компенсацию семьям погибших террористов
11:35
Израильскую компанию купили за 20 млн долларов
11:20
Британия не говорит, чем лечат Скрипалей
11:18
Рухани обещает не допустить раздела Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus