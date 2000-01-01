Израиль настаивает: Уганда примет африканских нелегалов

Израильское правительство продолжает настаивать на том, что Уганда примет африканских нелегальных иммигрантов, несмотря на дипломатическое фиаско из-за разорванного соглашения с ООН о высылке около половины просителей убежища из Эритреи и Судана в западные страны.
Таким образом, государство прокомментировало требование Верховного суда отреагировать на петиции правозащитников, поданные против депортации незаконных африканских мигрантов в "третьи страны", особенно в свете заявлений руандийского правительства о том, что оно их принимать нелегалов не собирается.
Теперь же, правительство требует больше времени на улаживание этого вопроса со второй страной – Угандой, настаивая на том, что по большинству ключевых вопросов уже удалось найти консенсус.
В то же время юридический советник правительства Авихай Мандельблит допускает, что Израиль сумеет добиться условий, необходимых для продолжения депортации.
Главная проблема заключается в 212 нелегалах, которые содержатся в тюрьме "Сахароним", что вызывает вопросы у правозащитников.
"В настоящее время нет оснований менять вынесенный 15 марта временный судебный запрет и нет предлога для освобождения их из-под стражи", - заявил представитель государства БАГАЦу, отметив то, что в следующий понедельник Мандельблита уведомят обо всех успехах на дипломатическом поле.