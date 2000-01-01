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Израиль настаивает: Уганда примет африканских нелегалов 05.04 16:39   MIGnews.com

Израиль настаивает: Уганда примет африканских нелегалов

Израильское правительство продолжает настаивать на том, что Уганда примет африканских нелегальных иммигрантов, несмотря на дипломатическое фиаско из-за разорванного соглашения с ООН о высылке около половины просителей убежища из Эритреи и Судана в западные страны.

Таким образом, государство прокомментировало требование Верховного суда отреагировать на петиции правозащитников, поданные против депортации незаконных африканских мигрантов в "третьи страны", особенно в свете заявлений руандийского правительства о том, что оно их принимать нелегалов не собирается.

Теперь же, правительство требует больше времени на улаживание этого вопроса со второй страной – Угандой, настаивая на том, что по большинству ключевых вопросов уже удалось найти консенсус.

В то же время юридический советник правительства Авихай Мандельблит допускает, что Израиль сумеет добиться условий, необходимых для продолжения депортации.

Главная проблема заключается в 212 нелегалах, которые содержатся в тюрьме "Сахароним", что вызывает вопросы у правозащитников.

"В настоящее время нет оснований менять вынесенный 15 марта временный судебный запрет и нет предлога для освобождения их из-под стражи", - заявил представитель государства БАГАЦу, отметив то, что в следующий понедельник Мандельблита уведомят обо всех успехах на дипломатическом поле.

Недовольные истцы напомнили о том, что ранее министр иностранных дел Уганды Генри Окелло Орием обещал выслать обратно всех беженцев, депортированных в его страну из Израиля.
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