Турция: разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран
Турецкая разведка вывезла 80 членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) из 18 стран.
Об этом сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала Haberturk.
"MIT были даны полномочия вести деятельность за границей. Такие операция, как была в Косове, будут продолжены. Операция в Косове — это большой успех. На сегодня были обнаружены и доставлены в Турцию 80 членов FETO из 18 мировых держав. Их главарь, находящийся в Пенсильвании, в панике", - заявил турецкий политик.
При этом он не назвал страны, из которых были вывезены подозреваемые.
Напомним, Анкара обвиняет исламского проповедника, проживающего в США, в организации попытки путча летом 2016 года. Фетхулла Гюлен отрицает все обвинения.
Турецкие власти неоднократно обращались в США с запросом о его экстрадиции.