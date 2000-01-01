05.04 14:40 MIGnews.com

Турция: разведка вывезла 80 сторонников Гюлена из 18 стран

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Турецкая разведка вывезла 80 членов организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) из 18 стран.Об этом сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг в эфире телеканала Haberturk."MIT были даны полномочия вести деятельность за границей. Такие операция, как была в Косове, будут продолжены. Операция в Косове — это большой успех. На сегодня были обнаружены и доставлены в Турцию 80 членов FETO из 18 мировых держав. Их главарь, находящийся в Пенсильвании, в панике", - заявил турецкий политик.При этом он не назвал страны, из которых были вывезены подозреваемые.Напомним, Анкара обвиняет исламского проповедника, проживающего в США, в организации попытки путча летом 2016 года. Фетхулла Гюлен отрицает все обвинения.Турецкие власти неоднократно обращались в США с запросом о его экстрадиции.