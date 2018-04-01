В Сирии продолжают работать центры, производящие химоружие
Представитель ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам выступает за создание спецоргана, который бы отвечал за наказания причастных к применению химического оружия в Сирии. С такой инициативой он обратился к членам Совбеза. сообщает центр новостей ООН.
Как говорится в сообщении центра новостей ООН: свежие заявления о применении в Сирии химоружия символизируют потребность единого подхода и консенсуса в том, что касается механизма по выявлению виновных.
Международная ОЗХО нашла доказательства, которые свидетельствуют об использовании химоружия (зарина), в ходе нападения 4 апреля в Хан-Шейхуне. В четверг, 5 апреля, из Сирии не прекращают поступать сообщения об использовании токсичных веществ в ходе боевых действий.
Генсекретарь ООН призывал покончить с безнаказанностью, определить виновных в применении хим оружия и привлечь их к ответственности.
По словам Маркрама, сегодня прикладываются все усилия по уничтожению оставшихся двух объектов по производству химоружия в Сирии - процесс продлится несколько месяцев и будет курироваться ОЗХО.