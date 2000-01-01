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Сквернялис хочет видеть доказательства по делу Скрипаля 05.04 13:25   MIGnews.com

Сквернялис хочет видеть доказательства по делу Скрипаля

Причастность Российской Федерации к так называемому делу Скрипаля ничем не подтверждена, поэтому требуются неоспоримые доказательства, рассказал лидер литовского правительства Саулюс Сквернялис.

Премьер Литвы считает, что Британия и международные эксперты обязаны дать четкий ответ и поставить точку в деле, ведь сегодня все уверены в том, что виновник - Россия, но высокая вероятность еще не 100% подтверждение факта, пишет Парламентская газета.

Сквернялис надеется, что специалисты-раследователи предоставят неоспоримые доказательства.

Как известно, в начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте официально обвинила Кремль.

РФ отрицает обвинения Лондона, который не представил веских доказательств вины России в отравлении Скрипалей Новичком.
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