Сквернялис хочет видеть доказательства по делу Скрипаля
Причастность Российской Федерации к так называемому делу Скрипаля ничем не подтверждена, поэтому требуются неоспоримые доказательства, рассказал лидер литовского правительства Саулюс Сквернялис.
Премьер Литвы считает, что Британия и международные эксперты обязаны дать четкий ответ и поставить точку в деле, ведь сегодня все уверены в том, что виновник - Россия, но высокая вероятность еще не 100% подтверждение факта, пишет Парламентская газета.
Сквернялис надеется, что специалисты-раследователи предоставят неоспоримые доказательства.
Как известно, в начале марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте официально обвинила Кремль.
РФ отрицает обвинения Лондона, который не представил веских доказательств вины России в отравлении Скрипалей Новичком.