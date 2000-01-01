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Президент Гондураса зажжет факел в День независимости05.04 12:52   MIGnews.com

Лидер Гондураса зажжет факел в День независимости Израиля

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес подтвердил свое участие в мероприятии в честь 70-го Дня независимости Израиля. Об этом сообщает Ynet в четверг, 5 апреля.

В частности, он примет участие в церемонии зажигания факелов в честь важного праздника для всего еврейского народа.

Эрнандес заявил, что "его страна будет всегда стоять на стороне Израиля пока он является президентом".

Это будет первый в истории Еврейского государства случай, когда лидер иностранного государства зажжет в Иерусалиме факел в честь Дня независимости.

Участие президента Гондураса в официальной церемонии позволит присутствовать на мероприятии и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу, несмотря на протест спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.
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