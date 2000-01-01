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Рухани обещает не допустить раздела Сирии 05.04 11:18   MIGnews.com

Рухани обещает не допустить раздела Сирии

Территориальному разделу Сирии будут препятствовать Россия, Турция и Иран, об этом в среду, 4 апреля, по итогам трехстороннего саммита заявил иранский лидер Хасан Рухани.

Противники намеревались разделить Сирию, но им не удается это сделать. Противниками Рухани называет американцев и израильтян, ведь они хотели, чтобы регионом управляли боевики.

Президенты Ирана, Турции и России заявили о решимости активизировать усилия по обеспечению спокойствия в Сирии. Эрдоган, Путин и Рухани считают, что конфликт может быть прекращен только через политпроцесс.

Турецкий гарант принимал российского и иранского коллег на второй такой трехсторонний саммит, на котором обсуждается тема разоренной войной Сирии. Страны будут защищать гражданских лиц в районах деэскалации, содействовать гумдоступу в эти районы.

Иран, Турция и Россия вовлечены в 7-летнюю войну и трудятся над созданием зон деэскалации для сокращения боевых действий при поддержке отдельных сторон. Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада, а Турция поддерживает мятежников, стремящихся к его свержению.

Россия, Турция и Иран также поддержали серию переговоров по сирийскому конфликту в столице Казахстана Астане, которые, проводятся под эгидой ООН в Женеве.
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