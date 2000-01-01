05.04 11:20 MIGnews.com

Британия не говорит, чем лечат Скрипалей

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Российское посольство в Великобритании не знает, действительно ли правильно британские медики лечат пострадавших Сергея и Юлию Скрипалей – Британское министерство иностранных дел не предоставило информации о методах лечения, и не выдало образцы вещества.В сообщении посольства говорится, что в позиции официальных лиц Соединенного Королевства наблюдаются несоответствия. Ранее, директор лаборатории Минобороны в Портон-Даун сообщил, что от вещества Новичок не существует антидота. Но, администрация медцентра рассказала об улучшении самочувствия дочери экс-разведчика."Остается неясным, почему полицейский Ник Бейли выздоровел, Юлия Скрипаль идет на поправку (если это правда), а Сергей Скрипаль по-прежнему без сознания", - говорится в комментарии посольства.Расследованием дела Скрипаля еще занимается ОЗХО. Официальная Москва хочет получить доступ к его результатам: МИД РФ направил в организацию 13 вопросов.