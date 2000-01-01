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США: Россия и Иран обязаны предотвратить химические атаки 05.04 07:13   MIGnews.com

США: Россия и Иран обязаны предотвратить химические атаки

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с заявлением, в котором потребовал от Ирана и России предотвратить применение силами Асада химического оружия в Сирии.

Асад в 2014 году отказался от химического арсенала и официально передал его для уничтожения международному сообществу. Атаки 4 апреля в Идлибе показали, что часть запасов химического оружия осталась в распоряжении правительственных сил или их союзников. В результате атаки погибли десятки людей. Предполагается, что в ходе атак был применен сарин.
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