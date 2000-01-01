06.04 03:38 MIGnews.com

МИД РФ: "Москва не изменит свою позицию в отношении Асада"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, 5 апреля, что позиция Москвы в отношении президента Сирии Башара Асада осталась без изменений.Ранее в среду, 5 апреля, Россия отрицала, что Асад виноват в химической атаке с применением ядовитого газа, и заявила, что будет продолжать поддерживать его, поставив Кремль на курс своего крупнейшего дипломатического столкновения с Белым домом Дональда Трампа.Сергей Лавров отказался сказать, повлияет ли этот инцидент на отношения России с Соединенными Штатами.Ранее Германия обвинила Россию и Иран в том, что они несут определенную ответственность за предполагаемое нападение с применением химического оружия силами президента Сирии Башара Асада, в результате которого погибли более 150 человек, включая 20 детей.