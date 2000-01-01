Король Иордании поддержал позицию Трампа на Ближнем Востоке
Король Иордании Абдалла высоко оценил приверженность президента США Дональда Трампа решению израильско-палестинского конфликта и выразил надежду на мирную инициативу Лиги арабских государств, предложенную для региона.
"Раннее участие президента США в сближении палестинцев и израильтян - это очень обнадеживающий знак для всех нас", - сказал король Абдалла на пресс-конференции Белого дома с новым американским президентом.
Король Абдалла подчеркнул, что мирная инициатива Лиги арабских государств "предлагает историческое примирение между Израилем и палестинцами".