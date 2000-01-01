05.04 21:49 MIGnews.com

Король Иордании поддержал позицию Трампа на Ближнем Востоке

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Король Иордании Абдалла высоко оценил приверженность президента США Дональда Трампа решению израильско-палестинского конфликта и выразил надежду на мирную инициативу Лиги арабских государств, предложенную для региона."Раннее участие президента США в сближении палестинцев и израильтян - это очень обнадеживающий знак для всех нас", - сказал король Абдалла на пресс-конференции Белого дома с новым американским президентом.Король Абдалла подчеркнул, что мирная инициатива Лиги арабских государств "предлагает историческое примирение между Израилем и палестинцами".