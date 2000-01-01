05.04 19:53 MIGnews.com

Исраэль Кац провел презентацию Ближневосточной инициативы

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В иерусалимской канцелярии Исраэля Каца состоялась презентация программы министра транспорта и разведки "Инициатива Ближневосточного транспортно-экономического сотрудничества". Министр Исраэль Кац представил инициативу Ближневосточного партнерства в сферах экономики и транспорта.Открывая презентацию, Исраэль Кац, в частности, сказал: "Последние события, происходящие недалеко от нашей границы, ужасают. Тот факт, что на протяжении нескольких лет при участии режима Асада, боевиков Насраллы и сил Ирана совершается эта резня, не случаен. С ними невозможно прийти к урегулированию. Я убежден, что нынешняя администрация США прекрасно это понимает.США должны возглавить всемирную коалицию, которая незамедлительно начнёт действовать. Все это должно происходить наряду с ведением диалога с Россией. Важно удостовериться, что Сирия не владеет химическим оружием.16 марта этого года по приглашению премьер-министра Биньямина Нетаниягу я принял участие в специальной встрече с Джейсоном Гринблаттом, личным посланником президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.Я представил ему свою программу Ближневосточной экономической инициативы, направленной на улучшение ситуации в регионе - в Израиле и в суннитских арабских странах. Программа может изменить ситуацию в регионе и создать платформу для будущих мирных инициатив".В частности, Исраэль Кац отметил необходимость гражданского отмежевания от Газы. Речь идет о плане министра по строительству искусственного острова с морским портом, соединенным с Сектором Газа посредством моста. Осуществление этого проекта призвано обеспечить палестинцам экономическую и транспортную связь с миром, а государству Израиль - безопасность.Министр считает создание Восточной железной дороги важным экономическим шагом, направленным на изменение ситуации в регионе. Речь идет о соединении арабских стран на востоке и территории ПА в Иудее и Самарии с портами в Хайфе (Средиземное море) посредством израильской железнодорожной сети. Она будет расширена и соединена через Иорданию с арабскими железными дорогами в регионе, от Иордании до стран Персидского залива."Господин Гринблатт дал высокую оценку этому проекту и выразил готовность привлечь внимание американской администрации к продвижению этого вопроса. По моему распоряжению министерство разведки и министерство транспорта разработали программу реализации проекта, включая оценку его рентабельности,- сообщил министр Исраэль Кац".В основе инициативы лежит расширение сети железных дорог. Речь идет о ветке Поезда долины. В плане проектирования – продление этой линии на восток, до пограничного КПП с Иорданией (Шейх-Хуссейн), а также соединение территории ПА железнодорожным сообщением посредством строительства ветки до Дженина (КПП Гильбоа - Джаламе).Следует отметить, что в настоящее время, ввиду невозможности использования сирийского трафика из-за ведущихся там военных действий, тысячи грузовых контейнеров направляются из Турции в Хайфский порт, а оттуда в Иорданию, через Израиль транзитом на восток через Бейт-Шеан и пограничный пункт Шейх-Хуссейн.В основе инициативы Исраэля Каца лежат два элемента. Первый из них - геостратегическое положение государства Израиль, находящегося на пересечении трех континентов и Средиземноморского побережья. Это позволяет нашей стране стать сухопутным мостом между странами Европы и Средиземноморья с Ближним Востоком и Иорданией.Второй - Иордания как региональный центр сухопутных железнодорожных перевозок, который будет соединен железнодорожной веткой с Израилем и со странами Средиземноморского бассейна (и Европой) на западе, с Саудовской Аравией, с княжествами Персидского залива и Ираком на юге, востоке и на западе и с Красным морем (через Акабу и Эйлат) на юге."Инициатива создаст альтернативные торговые пути между востоком и западом, более короткие, быстрые и дешёвые и, что также важно, более безопасные. Особенно учитывая иранскую угрозу морским торговым путям в Персидском заливе и в Красном море, а также ввиду угрозы пиратов в регионе.Кроме вклада в экономику Израиля, Иордании и ПА, инициатива призвана соединить Израиль с регионом экономически и политически и будет способствовать объединению присутствующих здесь прагматически настроенных сил.Важно, чтобы США поддержали эту инициативу",- резюмировал Исраэль Кац.