06.04 04:36 MIGnews.com

Госсекретарь США приедет в Москву 11 апреля

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство иностранных дел России подтвердило визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в начале следующей недели."11-12 апреля Москву с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Тиллерсон. Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа", – говорится в сообщении министерства.В ходе переговоров между госсекретарем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которые намечены на 12 апреля, будут обсуждаться борьба с терроризмом, урегулирование сирийского и арабо-израильского конфликтов, ситуация в Афганистане и на Украине, а также вопрос контроля над вооружениями.Российская сторона в ходе визита Тиллерсона также поднимет тему "раздражителей двусторонней сферы отношений"."Разговор пойдет о необходимости устранения многочисленных раздражителей двусторонней сферы отношений, таких как аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах, нарушение в США прав российских приемных детей, создание искусственных сложностей для выполнения нашими дипломатами своих служебных обязанностей", – говорится в сообщении.В Госдепартаменте, в свою очередь, заявили, что предстоящая поездка – это "часть усилий по поддержанию прямых линий коммуникаций с высокопоставленными российскими официальными лицами и способ убедиться, что позиции США, включая по следующим шагам по реализации Минских соглашений, четко донесены".