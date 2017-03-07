Кризис в Сирии: с точки зрения Трампа, арабы убивают арабов
Известный израильский арабист Гай Бахор дал интервью радио 103FM, и прокомментировал происходящее в Сирии.
На вопрос о том, должен ли Израиль “промолчать” в связи с химической атак в Идлибе, доктор Бахор сказал: “Израиль не должен молчать. Мы не можем игнорировать эту несправедливость. Но все это лицемерное празднество продолжается. Мы должны помнить о том, что обе стороны - наши враги. И сунниты, и шииты. И когда они закончат друг с другом - они примутся за нас. Они сами об этом постоянно говорят. У нас нет никакого интереса вмешиваться в происходящее. Такова моя позиция, и она не меняется уже семь лет. Ни в коем случае не вмешиваться”.
На вопрос о том, что может сделать Израиль в сложившейся ситуации, Бахор ответил: “Мы ничего не можем. В противоположность всей лжи, которую повторяют на протяжении десятилетий, и согласно которой палестино-израильский конфликт - мать всех других проблем и бед - мы маленькая страна, побочное шоу. Что мы по сравнению с битвой суннитов и шиитов, продолжающейся 1300 лет? наш проблема с палестинцами - нечто весьма незначительное по сравнению с этим. Что мы можем сделать? Я вчера слышал какого-то нашего министра, который сказал, что мы должны вмешаться и остановить это. Да ладно, Россия не может, все эти европейцы, которым до всего есть дело не могут, а мы можем?”
Ведущий возразил: “Но ведь самолеты ВВС могли вмешаться и сбить эти самолеты, сбрасывающие бомбы с химическими боеприпасами!”. Бахор сказал: “И что, вы немедленно оказываетесь в эпицентре военной операции, Россия, Иран. Война - и немедленно. Следует это понимать. Почему Трамп ничего не делает - потому что он понимает значение и цену происходящего. Это - мировая война, в течение считанных минут. И Башар Асад это понимает. И поэтому он продолжит применять химическое оружие. То, что произошло вчера - это проверка. Он проверил, куда ветер дует. Высунул палец наружу, посмотреть, куда ветер дует. Если кто-то ответит делом - он прекратит. Не ответят - продолжит”.
Ведущий сказал: “Так значит и президент Трамп, пообещавший так много всякого, прогнулся?” Бахор ответил: “Трамп ничего не обещал. Трампа не интересует Ближний Восток. С его точки зрения - арабы убивают арабов, а мне какое дело? Пусть убивают друг друга еще тысячу лет. Трампа на Ближнем Востоке интересуют две вещи - уничтожение ISIS и безопасность Израиля. Я вам говорю, то что сделают - захватят Мосул и захватят Ракку. Этого не видно на горизонте, но они попробуют. После этого он скажет: операция закончена, бай!”
Бахор очень точно подметил то, как Трамп оценивает внешнеполитические проблемы. Трамп - не реалист, изоляционист или неоконсерватор, хотя иногда кажется что он - все это, вместе взятое, и намного больше. Скорее, он джексонианец, который хочет, чтобы в Пентагоне у него лежала огромная дубина, которой никогда не придется воспользоваться. И уж если его вынудят за нее схватится, он хочет быть уверенным в том, что с одного удара можно будет сравнять с землей все, что угрожает Америке.
Трамп не верит в то, что внешних врагов или террористов следует в чем-то убеждать посредством проектов долгосрочного национального строительства, которые осуществляются в их собственных интересах. Он работает исходя из предположения о том, что вы занимаетесь (исключительно) экзистенциальными угрозами - с той же регулярностью, с которой вы лужайку перед вашим домом. И если вы ее не косите, она зарастает сорняками, становится отвратительной и неуправляемой. Вам нечего жаловаться на то, что трава всегда вырастает снова - также как на то, что Иран лжет или поддерживает терроризм. Подробнее об этом можно прочитать в материале "К вопросу о сути трампизма".
Ведущий сказал: “Мы все помним 90-е, когда Саддам применил химическое оружие против курдов и все говорили, что он может сделать против Израиля. И вот мы видим тоже самое сейчас - Асад разрушает барьер страха, что тут будет?” Бахор ответил: “Теперь вы понимаете всю глубину глупости тех, кто хотел отдать Голаны Башару? Относительно вашего вопроса - в тот момент, когда господа Обама и Керри стучали себе в грудь и кричали, что они демонтировали химический арсенал Асада, я сказал, что это - блеф, и что Башар прибережет это для подходящего момента. И подходящий момент - сейчас, потому что мятежники находятся в пяти километрах от его дворца в Дамаске, и к его алавитской родине. И поэтому распаковывают это оружие. Это угрожает нам? - Да. И я выступал против сбора противогазов у гражданского населения. Но тут есть еще более интересный вопрос - чего вообще стоят договоры на Ближнем Востоке?”