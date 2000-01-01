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Европарламент разрешил Британии выйти из ЕС | Фото: Thinkstock05.04 15:20   MIGnews.com

Европарламент разрешил Британии выйти из ЕС

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit). На голосовании, которое состоялось в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге за принятие документа проголосовали 516 депутатов, против - 133, еще 50 парламентариев воздержались.

В документе содержится ряд ключевых положений, фактически определяющих тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

"Переговоры должны быть прозрачными. Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера в рамках европейского бюджета. Обсуждение будущих отношений между ЕС и Великобританией будет возможно только после достижения значимого прогресса в переговорах по выходу Великобритании", - отмечается в документе.

Резолюция Европарламента запрещает Лондону претендовать на свободный доступ к общеевропейскому рынку без соблюдения принципа свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и людей.
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