05.04 15:20 MIGnews.com

Европарламент разрешил Британии выйти из ЕС

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Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit). На голосовании, которое состоялось в рамках пленарной сессии ЕП в Страсбурге за принятие документа проголосовали 516 депутатов, против - 133, еще 50 парламентариев воздержались.В документе содержится ряд ключевых положений, фактически определяющих тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем."Переговоры должны быть прозрачными. Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера в рамках европейского бюджета. Обсуждение будущих отношений между ЕС и Великобританией будет возможно только после достижения значимого прогресса в переговорах по выходу Великобритании", - отмечается в документе.Резолюция Европарламента запрещает Лондону претендовать на свободный доступ к общеевропейскому рынку без соблюдения принципа свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и людей.