05.04 13:52 MIGnews.com

Авив Гефен: у меня есть огромный предвыборный потенциал

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Израильская поп-звезда Авив Гефен в интервью изданию Lady Globes сообщил, что пойдет в политику “если захочет”.Гефен заявил: “У меня - гигантский предвыборный потенциал, 25 лет я собирал аудиторию, и большинство выбирают меня потому что я транслирую некий вид истины. Если я захочу - я пойду в политику - и я не исключаю ничего”.Певец поведал: “Я говорю сам себе - тебе уже 44 года, возьми всех этих хороших и сильных людей, организуй партию, и по настоящему повлияй на жизнь. Но я все еще до этого не дошел”.