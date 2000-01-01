05.04 10:37 MIGnews.com

Над мэрией Дублина поднимут палестинский флаг

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Подкомитет дублинского горсовета решил провести церемонию поднятия на ратушей палестинского флага – в знак солидарности с палестинцами, которые уже полвека "живут под жестокой израильской оккупацией". Как пишет Ynet, флаг над мэрией ирландской столицы поднимут 15 мая - на следующий день после провозглашения Декларации независимости Израиля.Стоит отметить, что для окончательного утверждения данного решения оно должно быть ратифицировано 8 мая. И, учитывая состав горсовета, журналисты уверены, что подавляющее большинство его членов проголосуют "за", так как дублинским горсоветом руководит традиционно антиизраильская левая коалиция под руководством националистической ультралевой партии "Шинн Фейн".Автором инициативы является активный сторонник независимости Палестины Джон Лайонс, который в прошлом неоднократно устраивал в Ирландии пропалестинские манифестации."В последние годы ирландцы провели большие демонстрации в поддержку палестинцев. Израиль – режим апартеида. И если поднятие флага приведет к спорам среди людей, которые не уверены в том, что ему следует развеваться над мэрией, я считаю это хорошим развитием событий. На мой взгляд, сегодня все больше и больше людей считаю, что поведение Израиля радикально подрывает причину его создания", - сказал Лайонс.В израильском МИДе уже раскритиковали данное стремление."Если дублинский городской совет одобрит это решение, он фактически капитулирует перед террористическими организациями, ненавистью и шантажом. Это враждебное решение, которое в первую очередь навредит достойным гражданам Дублина и отметит город пятном позора", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Эммануэль Нахшон.