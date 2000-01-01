05.03 10:03 MIGnews.com

Амит Сегаль: я уничтожил шанс Нетаниягу на коалицию

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Корреспондент 12-го канала израильского ТВ, которого левые коллеги именуют “рупором Нетаниягу” выступил с громким заявлением.Сегаль на прошлой неделе опубликовал записи разговоров стратегического советника Бени Ганца Исраэля Бахара с раввином Гаем Хабура. Бахара назвал Ганца “опасностью для безопасности Израиля”. После этого Сегаля обвинили в том, что он организовал эту публикацию непосредственно перед выборами ради того, чтобы помочь Нетаниягу и навредить Ганцу.Сегаль, в интервью Илане Даян на радио Галей ЦАХАЛ заявил, что мейнстрим теперь занимается “моральностью публикации этой истории, но не ее содержанием”.Сегаль сказал: “Со стороны израильских медиа сделана попытка принизить значение этой истории - и такое происходит не в первый раз. Если бы это были записи консультанта Нетаниягу, история была бы на первых страницах многие недели. Вместо того, чтобы заниматься самой историей, занимаются вопросом моральности ее публикации. что вдруг крайне озаботило всю израильскую прессу”.Сегаль также ответил на обвинения в свой адрес: “Сейчас последовательно пытаются уничтожить феномен того, что в эфире звучат другие мнения. При этом забывают, что я ликвидировал единственное возможное для Нетаниягу правительство в прошлом году, когда рассказал о предложениях Нетаниягу Ави Габаю и Талю Руссо То что вам мешает - это не Биби, это - идеология. До того, как я появился в израильской прессе здесь не было ни одного человека, который сказал бы, что привести сюда банды вооруженных палестинских убийц - это ошибка”.