05.03 16:34 MIGnews.com

Путин обсудил с членами СБ РФ ситуацию в Идлибе

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийском Идлибе на фоне намеченных на 5 марта переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет пресс-служба.Он подчеркнул, что также обсуждались российско-турецкие отношения. В совещании участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров и ряд руководителей силовых ведомств.Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, чтов ходе встречи Реджепа Тайипа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным."Главная цель предстоящей встречи – обеспечить перемирие в сирийской провинции", - сказал Калын.Он также отметил, что у Турции с Россией всесторонние отношения и на встрече будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для обеспечения перемирия.