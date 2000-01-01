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Цена свержения Биби: Отмена закона о незаконной застройке 05.03 07:20   MIGnews.com

Цена свержения Биби: Отмена закона о незаконной застройке

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Валид Таха объявил условия, на которых его фракция поддержит закон, запрещающий Биньямину Нетаниягу формировать правительство.

Таха заявил: “Закон Нетаниягу пройдет путем отмены закона Каменица, согласно следующему порядку: 1. Отмена закона Каменица 2. Принятие закона Нетаниягу”.

Закон Каменица - закон, ограничивающий незаконное строительство в арабском секторе.


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