05.03 07:00 MIGnews.com

Следующие шаги: минздрав ограничит общественный транспорт

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают о том, что в министерстве здравоохранения, после драматического объявления о карантине для прибывающих из Испании, Франции, Швейцарии, Австрии и Германии обсуждают новые шаги по предотвращению эпидемии коронавируса.В минздраве осознают, что предпринятые меры могут оказаться неэффективными. Речь идет о карантине для десятков тысяч людей, часть из которых не осознает, что она обязана пройти карантин.Как только вирус начал распространяться среди израильтян в Израиле, возникла необходимость новых мер - и среди них возможная отмена домашнего карантина, потому что он просто перестает быть эффективным.В этих условиях министерство здравоохранения может решиться на еще более решительные ограничительные меры - запрет массовых мероприятия, на которые собираются 2500, 1000 или даже 500 человек, ограничения в общественном транспорте и даже закрытие школ и университетов - как в Италии.В интервью 12-му каналу генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар заявил: “Единственный способ предотвратить распространение болезни в стране - недопущение того, чтобы люди подхватывали этот вирус. В рамках существующих ограничений мы можем установить каждый источник заражения. Когда мы не сможем устанавливать источник заражения, эти меры придется резко ужесточить”.