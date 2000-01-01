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Следующие шаги: минздрав ограничит общественный транспорт 05.03 07:00   MIGnews.com

Следующие шаги: минздрав ограничит общественный транспорт

Израильские СМИ сообщают о том, что в министерстве здравоохранения, после драматического объявления о карантине для прибывающих из Испании, Франции, Швейцарии, Австрии и Германии обсуждают новые шаги по предотвращению эпидемии коронавируса.

В минздраве осознают, что предпринятые меры могут оказаться неэффективными. Речь идет о карантине для десятков тысяч людей, часть из которых не осознает, что она обязана пройти карантин.

Как только вирус начал распространяться среди израильтян в Израиле, возникла необходимость новых мер - и среди них возможная отмена домашнего карантина, потому что он просто перестает быть эффективным.

В этих условиях министерство здравоохранения может решиться на еще более решительные ограничительные меры - запрет массовых мероприятия, на которые собираются 2500, 1000 или даже 500 человек, ограничения в общественном транспорте и даже закрытие школ и университетов - как в Италии.

В интервью 12-му каналу генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар заявил: “Единственный способ предотвратить распространение болезни в стране - недопущение того, чтобы люди подхватывали этот вирус. В рамках существующих ограничений мы можем установить каждый источник заражения. Когда мы не сможем устанавливать источник заражения, эти меры придется резко ужесточить”.


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