06.03 07:10 MIGnews.com

Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Идлибу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин пришли к соглашению касательно урегулирования конфликта в сирийском Идлибе.Об этом было объявлено в ходе совместной пресс-конференции, которая состоялась 5 марта.Переговоры лидеров двух стран продолжались около шести часов. Президенты рассмотрели проблематику и возможные пути урегулирования кризиса с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации."Действительно, в Идлибе очень напряженная ситуация. Знаю, что весь мир устремил свои взгляды сегодня сюда, и считаю, что наши сегодняшние шаги, которые будут предприняты, и наши решения, несомненно, облегчат ситуацию. Между нашими странами – мы как раз переживаем то время, тот период, когда наши отношения достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее; они продолжают развиваться", – сказал Эрдоган Путину.По словам турецкого лидера, для стабилизации региона будет отправлено подкрепление. Он добавил, что Анкара принимала все усилия, чтобы быть в координации с Москвой. В ночь на 6 марта введен режим прекращения огня.