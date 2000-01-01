06.03 06:44 MIGnews.com

Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии

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Президент Сирии Башар Асад не исключает восстановления отношений с Турцией.Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", передает РИА Новости.По словам Асада, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен "прекратить поддерживать террористов" для восстановления отношений."Наша общая цель с Российской Федерацией— устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — объявил он.Президент Сирии добавил, что в последние два года прошло несколько встреч между представителями спецслужб обеих стран. Более того, между двумя народами нет вражды, а напряженность связана с политическими интересами.