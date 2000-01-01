Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии | Фото:06.03 06:44   MIGnews.com

Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии

Президент Сирии Башар Асад не исключает восстановления отношений с Турцией.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", передает РИА Новости.

По словам Асада, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен "прекратить поддерживать террористов" для восстановления отношений.

"Наша общая цель с Российской Федерацией— устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — объявил он.

Президент Сирии добавил, что в последние два года прошло несколько встреч между представителями спецслужб обеих стран. Более того, между двумя народами нет вражды, а напряженность связана с политическими интересами.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:31
Пожар на рынке в Газе: среди погибших оказались дети
07:10
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Идлибу
06:20
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:30
В ремейке "Золушки" фея будет гендерно-нейтральной
04:24
В сериале "Ведьмак" сыграет звезда "Игры престолов"
02:12
МВФ даст денег странам, пострадавшим от коронавируса
01:29
Известную киберспортсменку приговорили к 116 годам тюрьмы
00:32
В Австралии скупают туалетную бумагу из-за коронавируса
23:40
Жители Южной Кореи не смогут попасть в Австралию
23:22
Коронавирус: Италия может выделить до €5 млрд
22:52
В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику
22:30
РФ наращивает военную мощь в Сирии
22:22
Турция разместит спецназ у сухопутной границы с Грецией
22:10
Количество туристов в Чернобыле продолжает увеличиваться
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus