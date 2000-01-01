Асад: Сирия и Турция восстановят отношения при одном условии
Президент Сирии Башар Асад не исключает восстановления отношений с Турцией.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия-24", передает РИА Новости.
По словам Асада, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен "прекратить поддерживать террористов" для восстановления отношений.
"Наша общая цель с Российской Федерацией— устранить Турцию подальше от поддержки террористов и вернуть ее на естественную позицию", — объявил он.
Президент Сирии добавил, что в последние два года прошло несколько встреч между представителями спецслужб обеих стран. Более того, между двумя народами нет вражды, а напряженность связана с политическими интересами.