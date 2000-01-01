05.03 20:50 MIGnews.com

Арабы: На первых выборах - 10 мандатов, на четвертых -18!

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Депутаты Объединенного Арабского Списка громко празднуют свою победу на третьих подряд выборах - и говорят, что еще более улучшат свой результат в случае, если будут организованы четвертые.Член Кнессета Ахмед Тиби опубликовал победный твит в котором провозглашает:“Первые выборы - 10 мандатовВторые выборы - 13 мандатовТретьи выборы - 15 мандатовВы хотите четвертых выборов?”Его соратник по партии, глава списка Балад Амтанас Шахада пишет: “Нетаниягу и Регев, им все остальные члены этой банды, вам пора понять реалии: Объединенный Список - не сионистская партия, никогда не была и не будет сионистской партией. Результаты выборов совершенно ясны, около 90% арабов голосовали за Объединенный список. Мы готовы к четвертым выборам и мы увеличим силу Объединенного списка до 18 мандатов”.