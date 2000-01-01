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Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:05.03 14:28   MIGnews.com

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд

Уполномоченный по рассмотрению обращений граждан принял жалобу против главного сефардского раввина Ицхака Йосефа, поданую партией "Наш дом Израиль" в связи с его расистскими высказываниями.

Судья БАГАЦа в отставке Ури Шоам в своем вердикте подверг резкой критике заявления Ицхака Йосефа, признав жалобу партии НДИ полностью обоснованной.

Он рекомендовал министру по делам религий подвергнуть главного раввина дисциплинарному суду, поскольку он постоянно выступает с тенденциозными политическими заявлениями по вопросам, которые находятся в центре общественной дискуссии.

Вердикт прилагается.

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд | Фото:


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