05.03 14:28 MIGnews.com

Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Уполномоченный по рассмотрению обращений граждан принял жалобу против главного сефардского раввина Ицхака Йосефа, поданую партией "Наш дом Израиль" в связи с его расистскими высказываниями.Судья БАГАЦа в отставке Ури Шоам в своем вердикте подверг резкой критике заявления Ицхака Йосефа, признав жалобу партии НДИ полностью обоснованной.Он рекомендовал министру по делам религий подвергнуть главного раввина дисциплинарному суду, поскольку он постоянно выступает с тенденциозными политическими заявлениями по вопросам, которые находятся в центре общественной дискуссии.Вердикт прилагается.