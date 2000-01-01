05.03 13:58 MIGnews.com
Стартовала встреча лидеров РФ и Турции в Кремле
Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Кремль, где проходят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, якобы "один на один". Встреча двух лидеров уже началась.
Турецкого лидера сопровождают члены правительственной делегации, включая глав МИД и Минобороны.
Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии
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По его словам, сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки.
В целом, президент РФ признал, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого личного разговора лидеров. Глава государства добавил, что Россия дорожит отношениями с Турцией.
В свою очередь Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров с Путиным облегчат ситуацию в Идлибе.
Владимир Путин заявил, что Москва очень дорожит партнерскими отношениями с Анкарой
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Он предложил коллеге обсудить сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию, "чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения".
Путин высказал убежденность, что Турция к двусторонним отношениям с РФ относится также "очень внимательно".
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