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Стартовала встреча лидеров РФ и Турции в Кремле 05.03 13:58   MIGnews.com

Стартовала встреча лидеров РФ и Турции в Кремле

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Кремль, где проходят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, якобы "один на один". Встреча двух лидеров уже началась.

Турецкого лидера сопровождают члены правительственной делегации, включая глав МИД и Минобороны.

Президент России выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Сирии.

По его словам, сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате атаки.

В целом, президент РФ признал, что ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого личного разговора лидеров. Глава государства добавил, что Россия дорожит отношениями с Турцией.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность в том, что итоги переговоров с Путиным облегчат ситуацию в Идлибе.

Владимир Путин заявил, что Москва очень дорожит партнерскими отношениями с Анкарой.

Он предложил коллеге обсудить сложившуюся в сирийском Идлибе ситуацию, "чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения".

Путин высказал убежденность, что Турция к двусторонним отношениям с РФ относится также "очень внимательно".


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