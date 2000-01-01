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Мандельблитт: Охане не `шьют дело` 05.03 11:40   MIGnews.com

Мандельблитт: Охане не "шьют дело"

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт подверг резкой критике министра юстиции Амира Охану и его политику назначений.

Мандельблитт  на конференции в университете Бар Илан заявил: “Министр юстиции утверждает, что он ментально готов к тому, что ему “шьют дело”. Это притянутое за уши  утверждение, не имеющее под собой никаких оснований”.

Мандельблитт подчеркнул: “У министра нет минимальных намеков для формирования подобных позиций, потому что не было представлено никаких доказательств и никто такого не обсуждал”.

Далее Мандельблитт выразил мнение о том, что Охана “ослабляет стражей ценностей”. Мандельбитт заявил: "Исполняющий обязанности генерального прокурора не может зависеть от благорасположения министра. Вопрос ставится не об управлении, но о лояльности политическому эшелону".

Мандельблитт заверил: “Хранители ценностей (верхушка правоохранительной системы) работает не против правительства, но для него. Но, к сожалению, когда случается конфликт между правительством и законом, и, к сожалению, подобные инциденты бывают не только в теории, хранители ценностей должны выбирать закон”.

Далее Мандельблитт посетовал: "Атаки против израильской правоохранительной системы в последнее время стали чем-то вроде прорыва за горизонт. некоторые из них - персональные, направленные против конкретных представителей правоохранительной системы. Я также атакован, вместе с моими партнерами в правоохранительной системе, но мы продолжим нашу работу, гарантирующую достижение истины и равенства всех перед законом”.


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