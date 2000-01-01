05.03 09:47 MIGnews.com

Выборы в Италии: правоцентристы берут верх над демократами

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Согласно данным МВД Италии, после обработки половины бюллетеней правоцентристская коалиция набирает 37% на выборах в верхнюю палату парламента.Входящая в коалицию партия "Лига" получила 18,3% голосов, "Вперед Италия" – 14,1 процента. А отдельная партия "Движение 5-звезд" набирает пока лучший результат, который можно получить - 31,2%.При этом левоцентристская коалиция во главе с правящей Демократической партией получает 24,15 процента.В министерстве сообщают, что на сегодняшний день удалось обработать около 25 процентов бюллетеней.Накануне в республике начались выборы в сенат и парламент. Жителям Италии предстоит выбрать 630 депутатов и 315 сенаторов. Основная часть кандидатов выступают в коалициях, всего свои кандидатуры выдвинули 7762 человека от 31 партии.