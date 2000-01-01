Германия раскритиковала Трампа за угрозы ввести пошлины
Министр экономики Германии Бригитте Цюприс резко раскритиковала угрозы президента США Дональда Трампа ввести, кроме импортных пошлин на сталь и алюминий, сборы на автомобили из Евросоюза.
Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Deutsche Welle.
По ее словам, протекционистские шаги Трампа несут угрозу свободной торговле и благосостоянию.
"Президент Трамп хочет играть в игру, в которой не может быть победителей. Вводить все больше таможенных сборов на все больше товаров - это может в конце концов привести к тому, что под угрозой окажутся десятилетние отмены таможенных барьеров, свободная торговля и благополучие", - отметила Цюприс.
Министр также выразила надежду, что глава Белого дома откажется от планов ввести таможенные пошлины на европейские автомобили.
"Надеюсь, что президент США прислушается ко многим разумным голосам и в его стране и передумает", - отметила глава Минэкономики ФРГ.
Министр добавила, что немецкое правительство и в дальнейшем будет делать ставку на международное сотрудничество и будет опираться на заключенные соглашения о свободной торговле между ЕС и его партнерами.