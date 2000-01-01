05.03 09:27 MIGnews.com

"Ликуд" усиливается даже после допроса Нетаниягу

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На фоне угроз представителей ультраортодоксальных партий о роспуске правительства и досрочных выборах в Израиле провели социологический опрос, чтобы узнать, на сколько мест в Кнессете сможет в этом случае претендовать "Ликуд".Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Arutz Sheva.Согласно результатам опроса, которые были обнародованы в воскресенье ресурсом "Channel 10", в случае проведения досрочных выборов партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу набрала бы 29 мандатов.Отметим, что это на два больше, чем в предыдущем опросе, который был проведен две недели назад и на один меньше, чем в действующем Кнессете."Еш Атид" во главе с Яиром Лапидом набирает 24 мандата, на один больше, чем в предыдущем опросе."Сионистский лагерь" и Объединенный арабский список набирают по 12 мандатов. "Байт Иегуди" – 10. МЕРЕЦ набирает 8 мандатов, партии "Кулану" и НДИ – по 7, "Яадут а-Тора" – 6, ШАС – 5 мандатов.По данным издания, участие в опросе приняли 708 человек.В соответствии с результатами опроса, нынешняя коалиция почти полностью сохраняет свою популярность, набирая 64 мандата.