Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Ривлин: проблему призыва нельзя решить насильственным путем 05.03 08:34   MIGnews.com

Ривлин: проблему призыва нельзя решить насильственным путем

Президент Израиля Реувен Ривлин прокомментировал конфликт в коалиции вокруг призыва харедим.

Ривлин выступил на пресс-конференции в Лоде. Президент заявил: “Проблема призыва не может быть решена насильственными мерами. Она может быть решена только через диалог и соглашение. Дискурс досрочных выборов затрагивает самые чувствительные очки в израильском обществе, людей, служащих в ЦАХАЛе, ультра-ортодоксов и мир Торы. Если мы не сможем разрешить проблему путем глубокого диалога, она продолжит подрывать стабильность политической системы в Израиле”.

Ривлин также счел необходимым выступить “в защиту прессы”. Он сказал: “Это - не простая эпоха для членов гильдии журналистов. Журналисты, журналистки и новостные каналы оказались объектами атаки. Их обвиняют в создании фейк ньюс, предвзятой подачи новостей, отсутствии разнообразия. Никакая группа в Whatsapp или Telegram не изменит верности журналистов своему долгу и своим читателям. Эта верность, эти обязательства - принести ясную, основанную на фактах картину происходящего не изменились со времен Жаботинского”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:07
"Верхушка" Ватикана засветилась в сексуальном скандале
12:47
Израиль отрицает слухи о поддержке сирийской оппозиции
12:38
Муж опозорившейся судьи: она - сильная женщина
12:22
МИД РФ: США пытаются повлиять на наши предвыборные процессы
12:06
Срок содержания под стражей террориста в Акко продлен
11:50
В Нью-Йорке открывается выставка, посвященная Иерусалиму
11:42
Видео: Берлускони пугают голой женской грудью  
11:33
Аббас: Мирный план Трампа пойдет на пользу только Израилю
11:11
Боевики готовы отпустить мирных жителей Восточной Гуты
10:45
Ави Габай: Мы должны отделиться от палестинцев
10:38
Лицман не готов осудить повесивших чучело солдата
10:31
Трамп пообещал возродить американскую промышленность
10:07
Глава Совета Самарии раскритиковал позицию АИКОС
09:47
Выборы в Италии: правоцентристы берут верх над демократами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus