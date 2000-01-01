05.03 08:34 MIGnews.com

Ривлин: проблему призыва нельзя решить насильственным путем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Израиля Реувен Ривлин прокомментировал конфликт в коалиции вокруг призыва харедим.Ривлин выступил на пресс-конференции в Лоде. Президент заявил: “Проблема призыва не может быть решена насильственными мерами. Она может быть решена только через диалог и соглашение. Дискурс досрочных выборов затрагивает самые чувствительные очки в израильском обществе, людей, служащих в ЦАХАЛе, ультра-ортодоксов и мир Торы. Если мы не сможем разрешить проблему путем глубокого диалога, она продолжит подрывать стабильность политической системы в Израиле”.Ривлин также счел необходимым выступить “в защиту прессы”. Он сказал: “Это - не простая эпоха для членов гильдии журналистов. Журналисты, журналистки и новостные каналы оказались объектами атаки. Их обвиняют в создании фейк ньюс, предвзятой подачи новостей, отсутствии разнообразия. Никакая группа в Whatsapp или Telegram не изменит верности журналистов своему долгу и своим читателям. Эта верность, эти обязательства - принести ясную, основанную на фактах картину происходящего не изменились со времен Жаботинского”.