05.03 08:24 MIGnews.com

Состоялась телефонная беседа между президентами США и Египта

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В воскресенье, 4 марта, состоялась телефонная беседа между президентом Египта Абделем аль-Фаттах ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает египетской газеты "Аль-Масри Аль-Яум"."Президент ас-Сиси провел сегодня беседу по телефону с американским президентом Дональдом Трампом, — говорится в сообщении пресс-службы египетского президента.По данным издания, в ходе разговора лидеры обсудили пути развития египетско-американских отношений на различных уровнях, учитывая их стратегический характер.Согласно этому сообщению, президент Трамп высоко оценил усилия Египта по борьбе с терроризмом, пообещав полную поддержку США в этом направлении. Также они условились продвигать двустороннее сотрудничество во всех областях.