Состоялась телефонная беседа между президентами США и Египта
В воскресенье, 4 марта, состоялась телефонная беседа между президентом Египта Абделем аль-Фаттах ас-Сиси и президентом США Дональдом Трампом.
Об этом в понедельник, 5 марта сообщает египетской газеты "Аль-Масри Аль-Яум".
"Президент ас-Сиси провел сегодня беседу по телефону с американским президентом Дональдом Трампом, — говорится в сообщении пресс-службы египетского президента.
По данным издания, в ходе разговора лидеры обсудили пути развития египетско-американских отношений на различных уровнях, учитывая их стратегический характер.
Согласно этому сообщению, президент Трамп высоко оценил усилия Египта по борьбе с терроризмом, пообещав полную поддержку США в этом направлении. Также они условились продвигать двустороннее сотрудничество во всех областях.