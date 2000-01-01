Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Вашингтоне с президентом Гватемалы Джимми Моралесом.
В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:
"Спасибо за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим".
Президент Моралес:
"Это честь для меня, поступить так было правильно".
В ходе встречи лидеры обсудили углубление связей и сотрудничества между двумя странами. Президент Моралес пригласил премьер-министра посетить Гватемалу, премьер-министр Нетаниягу поблагодарил за приглашение и пригласил президента посетить Израиль.