05.03 08:05 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Вашингтоне с президентом Гватемалы Джимми Моралесом.В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:"Спасибо за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим".Президент Моралес:"Это честь для меня, поступить так было правильно".В ходе встречи лидеры обсудили углубление связей и сотрудничества между двумя странами. Президент Моралес пригласил премьер-министра посетить Гватемалу, премьер-министр Нетаниягу поблагодарил за приглашение и пригласил президента посетить Израиль.