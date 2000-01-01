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Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы | Фото:05.03 08:05   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Вашингтоне с президентом Гватемалы Джимми Моралесом.

В начале встречи премьер-министр Нетаниягу заявил:

"Спасибо за все, что вы делаете, за признание Иерусалима столицей Израиля. Мы надеемся, что в ближайшее время вы переведете посольство своей страны в Иерусалим".
Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы | Фото:
Президент Моралес:

"Это честь для меня, поступить так было правильно".
Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы | Фото:

В ходе встречи лидеры обсудили углубление связей и сотрудничества между двумя странами. Президент Моралес пригласил премьер-министра посетить Гватемалу, премьер-министр Нетаниягу поблагодарил за приглашение и пригласил президента посетить Израиль.
Нетаниягу встретился с президентом Гватемалы | Фото:

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