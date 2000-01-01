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`У конфликта с харедим нет решения` 05.03 07:20   MIGnews.com

"У конфликта с харедим нет решения"

Минувшей ночью министр финансов Моше Кахлон встретился заместителем министра здравоохранения Яаковом Лицманом. Причиной является кризис вокруг закона о призыве и попытка спасти коалицию от развала.

Корреспондент второго канала Амит Сегаль сообщает, что встреча закончилась безрезультатно, и что создается впечатление, что у конфликта с харедим нет решения.

Одновременно премьер-министр Биньямин Нетаниягу, находящийся в Вашингтоне, звонил ряду высокопоставленных сановников, в попытке разрешить кризис. Он говорил с министром Яривом Левиным, которому поручено быть посредником в разрешении конфликта между светскими и религиозными министрами, и с министром обороны Авигдором Либерманом, который продолжает противиться принятию редакции закона, освобождающий от призыва харедим.
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