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Блок возглавил МИД Нидерландов 05.03 20:46   MIGnews.com

Блок возглавил МИД Нидерландов

В понедельник, 5 марта, правительство Нидерландов назначило Стефа Блока новым председателем Министерство иностранных дел.

Как известно, Стаф Блок ранее, изъявил желание уйти из политики, он был главой Минюста в предыдущем правительстве и относится к правящей партии VVD, которую возглавляет премьер Марк Рютте.

Блок являлся лидером парламентской фракции VVD в 2012-15 годах, но опыта внешнеполитической деятельности не имеет, пишет Reuters.

Его предшественник Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он соврал о своем присутствии на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2006 г., который поведал ему о планах на "большую Россию". Зейлстр назвал свою выдумку "самой большой ошибкой в его политжизни".
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