В понедельник, 5 марта, правительство Нидерландов назначило Стефа Блока новым председателем Министерство иностранных дел.
Как известно, Стаф Блок ранее, изъявил желание уйти из политики, он был главой Минюста в предыдущем правительстве и относится к правящей партии VVD, которую возглавляет премьер Марк Рютте.
Блок являлся лидером парламентской фракции VVD в 2012-15 годах, но опыта внешнеполитической деятельности не имеет, пишет Reuters.
Его предшественник Хальбе Зейлстра ушел в отставку после признания, что он соврал о своем присутствии на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в 2006 г., который поведал ему о планах на "большую Россию". Зейлстр назвал свою выдумку "самой большой ошибкой в его политжизни".