05.03 16:45 MIGnews.com

Наследного принца Саудии встретили в Египте как короля

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В понедельник, 5 марта, Египет торжественно встретил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, который второй раз посетил Суэцкий канал во время своего трехдневного визита в самую густонаселенную страну арабского мира.Весь Каир был увешан транспарантами с изображением Салмана рядом с президентом Абдель-Фаттахом эль-Сисси. Принц на лодке осмотре канал.Как известно, сегодня Египет находится в поисках инвесторов из Саудовской Аравии, которая так богата не нефть. Инвесторы нужны для развития, ведь Каир думает создать международный транспортный, логистический и производственный центр.Так, Мухаммед бин Салман и Абдель-Фаттах эль-Сисси обговорят войны в Сирии и Йемене, а еще их совместный бойкот Катара, сообщается, что страну обвиняют в разжигании экстремизма на Ближнем Востоке.