Израильские ВВС предпочли вертолеты Chinook

Командование сухопутных войск ЦАХАЛа хочет рекомендовать двойной роторный вертолет CH-47 Chinook для израильских ВВС, поскольку все тяжелые вертолеты подлежат замене, рассказал журналистам на брифинге старший офицер на прошлой неделе.
Командиры намерены рекомендовать Chinook вместо CH-53K King Stallion Lockheed Martin от Sikorsky Aircraft, хотя именно эта фирма - главный конкурент в контракте на замену стареющих вертолетов Ясур, используются ВВС с 1969 года. Несмотря на то, что их модернизировали 20 новыми электронными системами и системами противоракетной обороны, Военно-воздушные силы обязаны их заменить к 2025 году, тогда им когда будет больше 50 лет, пишет Jpost.
И Sikorsky Aircraft, и The Boeing Company очень давно предоставляют Израилю военную технику, более того, компании "дерутся" за контракт, который позволит арендовать ветерана Chinook, а не CH-53K Сикорского.
Закупки покрывает Меморандум о взаимопонимании, который был подписан в сентябре 2017 года между Иерусалимом и Вашингтоном и который обеспечивает военную помощь в размере 38 млрд. долл. в течение следующего десятилетия.
Chinook - это передовой и универсальный многоцелевой вертолет с полной цифровой системой управления . Он состоит на службе в 19 разных странах, включая Канаду, Японию, Италию, Грецию и ОАЭ, эи используется для транспортировки войск, артиллерии и боевых кораблей.