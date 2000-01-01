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Лапид: ультраортродоксы - настоящие вымогатели и шантажисты! 05.03 19:40   MIGnews.com

Лапид: ультраортродоксы - настоящие вымогатели и шантажисты!

Лидер партии «Еш Атид« Яир Лапид, выступая на еженедельном заседании парламентской фракции, подверг критике закон об уклонении от службы в армии и отметил, что от принятия этого закона пострадает не только светское население, но и молодые ультраортодоксы, которых лишают возможности интегрирования в современное общество.

«Закон об уклонении от службы в армии» оскорбляет государство и всех военнослужащих. Он оскорбляет Тору. Ни в одном месте Священного Писания не сказано, что можно посылать других вместо себя на поле боя. Нигде не написано, что можно увиливать от национальной службы в МАДА (служба оказания скорой помощи «Маген Давид Адом») или от помощи старикам и инвалидам. Этот закон – настоящий шантаж, который уничтожает и светское население, и людей, соблюдающих традиции. Он также лишает молодых ультраортодоксов возможности интегрирования в современное общество.

То, что происходит в коалиции, – это уже не спор о принципах и ценностях. В коалиции собралась кучка циничных политиков, которые ради заголовков пойдут на все, в том числе и на то, чтобы расколоть общество. Эти люди заняты исключительно собой, своими интересами, своими бюджетами и коррупцией. И этим фальшивым оркестром дирижирует премьер-министр. В стране больше не осталось людей, которые считают, что главе правительства действительно важен закон о призыве или принятие бюджета. Он занят только своими расследованиями и тем, как их можно остановить. Поэтому он тянет нас на выборы, которые обойдутся в миллиарды шекелей, поэтому он снова и снова прогибается под давлением харедим, и помогает им уничтожить общество.

Старая политика разрушает Израиль. Какую страну мы оставим своим детям? И когда будут выборы, обществу придется ответить на этот вопрос: будут ли наши дети расти в стране, в которой политики занимаются лишь своими делами, или вы дадите нам возможность создать правительство национального единства и начать процесс примирения в израильском обществе», - заявил лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид.
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