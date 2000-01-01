Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нир Хефец готов дать показания против Сары Нетаниягу | Фото:05.03 14:44   MIGnews.com

Нир Хефец готов дать показания против Сары Нетаниягу

В случае заключения соглашения о статусе бывшего советника главы правительства Нира Хефеца в качестве государственного свидетеля, он согласен предоставить улики о Саре Нетаниягу, по которым ее можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Десятый канал ИТВ.

Нир Хефец, ранее занимавший пост медиа-консультанта Нетаниягу, в настоящее время находится под следствием в расследовании по "Делу 4000", в котором фигурируют должностные лица из телекоммуникационной компании "Безек", предположительно, подкупившие Хефеца и других в обмен на разрешительные льготы.

По данным телеканала, Хефец готов также представить неизвестную до сих информацию о самом главе правительства, уличающих его в неправомерных действиях.

В рамках расследования упомянутого дела полиция проверяет, действительно ли Биньямин Нетаниягу использовал свою высокую государственную должность, чтобы оказывать услуги влиятельному израильскому бизнесмену в обмен на публикацию в определенных СМИ исключительно положительных материалов о членах семьи главы правительства.

Напомним, Хефец был арестован в прошлом месяце вместе с несколькими чиновниками из компании "Безек" в связи с "Делом 4000".

В воскресенье Хефец был освобожден под домашний ареста, ему было запрещено покидать страну в течение шести месяцев и приказано не контактировать с другими подозреваемыми по делу в течение трех месяцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:18
В Голландии футбольный матч закончился дракой с футболистами
23:58
Израильские ВВС предпочли вертолеты Chinook
23:48
Netflix выпустил тизер "Карточного домика" без Спейси
22:27
Саудовская Аравия и Египет создали совместный фонд
21:22
Стало известно, сколько шпионов разоблачили в РФ
20:46
Блок возглавил МИД Нидерландов
20:18
Поляки построят забор на границе с РФ и Украиной
20:12
Судья об изнасиловавшем роженицу: это длилось пару минут
19:40
Лапид: ультраортродоксы - настоящие вымогатели и шантажисты!
19:35
Германия раскритиковала Трампа за угрозы ввести пошлины
18:28
Моравецкий: Польша — надежный союзник Израиля
17:47
"Конец света": ветер снес крышу аэропорта
17:28
Смерть Мии: город Кандел всю субботу штормили демонстранты
17:25
Нетаниягу: за США и Гватемалой скоро последуют и другие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus