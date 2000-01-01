05.03 14:44 MIGnews.com

Нир Хефец готов дать показания против Сары Нетаниягу

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В случае заключения соглашения о статусе бывшего советника главы правительства Нира Хефеца в качестве государственного свидетеля, он согласен предоставить улики о Саре Нетаниягу, по которым ее можно будет привлечь к уголовной ответственности.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает Десятый канал ИТВ.Нир Хефец, ранее занимавший пост медиа-консультанта Нетаниягу, в настоящее время находится под следствием в расследовании по "Делу 4000", в котором фигурируют должностные лица из телекоммуникационной компании "Безек", предположительно, подкупившие Хефеца и других в обмен на разрешительные льготы.По данным телеканала, Хефец готов также представить неизвестную до сих информацию о самом главе правительства, уличающих его в неправомерных действиях.В рамках расследования упомянутого дела полиция проверяет, действительно ли Биньямин Нетаниягу использовал свою высокую государственную должность, чтобы оказывать услуги влиятельному израильскому бизнесмену в обмен на публикацию в определенных СМИ исключительно положительных материалов о членах семьи главы правительства.Напомним, Хефец был арестован в прошлом месяце вместе с несколькими чиновниками из компании "Безек" в связи с "Делом 4000".В воскресенье Хефец был освобожден под домашний ареста, ему было запрещено покидать страну в течение шести месяцев и приказано не контактировать с другими подозреваемыми по делу в течение трех месяцев.