05.03 18:28 MIGnews.com

Моравецкий: Польша — надежный союзник Израиля

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Премьер-министр Польши назвал свою страну надежным союзником Израиля.Об этом в понедельник, 5 марта сообщает The Jerusalem Post."В условиях нарастающей волны антисемитизма в Европе наша страна снова является убежищем для еврейской общины, как это было на протяжении восьми столетий до Второй мировой войны", - отметил глава правительства Польши.Премьер заверил, что сделает все возможное, чтобы улучшить отношения с Израилем, поскольку, по его словам, это имеет огромное значение для общей истории двух государств."И Польша, и Израиль имеют моральное обязательство быть хранителями истины Холокоста из-за своей истории", — подчеркнул Моравецкий.Отметим, что такие комментарии политик сделал на фоне напряженности между Израилем и Польшей в связи с принятием Варшавой закона о Холокосте. Согласно законопроекту, незаконно полагать, что Польша несет какую-либо ответственность за нацистские зверства, совершенные на ее территории.