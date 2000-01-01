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Развозову удалось увеличить стипендии для спортсменов 05.03 16:15   MIGnews.com

Развозову удалось увеличить стипендии для спортсменов

В рамках реформы спортивного бюджета Израиля на 2019 год, депутат Кнессета Константин Развозов («Еш Атид») договорился с представителями минфина и министерства спорта об увеличении стипендиального фонда поддержки выдающихся и молодых спортсменов на 2,5 миллиона шекелей.


«Для меня лично очень важна эта тема, я внимательно слежу, чтобы вопрос поддержки спортсменов не был забыт. Зачастую, когда мы говорим о спортивном бюджете, речь идет о финансировании команд и организаций, здесь же прибавка пойдет непосредственно спортсменам и их семьям.

Только при помощи стипендий мы можем помочь молодым и выдающимся спортсменам продолжать карьеру. Я не понаслышке знаю, как тяжело это экономическое бремя для семей. Спортсмен должен участвовать в соревнованиях, выезжать за границу.

Иногда именно из-за отсутствия средств у родителей страна теряет перспективных атлетов. Взрослые спортсмены, наш так называемый олимпийский резерв, они тоже постоянно стоят перед выбором – продолжать выступать за свою страну или уйти из спорта. И часто тоже только по финансовым соображениям. Поэтому я не оставляю эту тему и в дальнейшем продолжу заботиться об экономической поддержке спортсменов в Израиле» - прокомментировал Развозов.

В результате договоренностей, достигнутых сегодня, финансовая поддержка молодых спортсменов увеличена на 35%, а олимпийского резерва – на 20%.
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